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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konya‘da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40’dan fazla yaralı

Konya‘da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40’dan fazla yaralı

Hayatını kaybeden turistin tabuta alınması

Hastane Yerli Turist Tur Otobüsü Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Şarampoldeki Rus turistleri taşıyan otobüs
-Polis ekipleri
-Yoldan geçen araçlar
-Otobüsten detaylar
-Şarampoldeki diğer otobüs
-Jandarma ekibi
-Otobüsten detay
-Fotoğraf

( KONYA -EK) KONYA

- Konya’da kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde 1 Rus turist hayatını kaybederken, 40’tan fazla yolcu yaralandı.İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yola çıkıp Kapadokya’ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki 35 Z 5305 plakalı Mercedes marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.İkinci kaza ise, saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya’dan Kapadokya’ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.
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