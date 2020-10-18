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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza yeri

Polis Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası 

-İtfaiyenin araçtan yaralıları çıkartması
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 AAR 414 plakalı Mazda marka otomobil ile S.Y. idaresindeki 42 AFJ 77 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarken, 42 AFJ 77 plakalı otomobil şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan İ.Y., S.E., F.G., S.O., M.Y., İ.Y. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-
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