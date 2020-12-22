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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Konya'da 16 bin 554 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da 16 bin 554 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Polisin araçta arama yapması

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Uyuşturucuların bulunması
-Uyuşturucu hapların görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( KONYA ) - KONYA

- Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 16 bin 554 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde bir şahsın aracıyla, İzmir'den Ilgın ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleriyle birlikte yapılan müşterek çalışmada, teknik ve fiziki takibinin ardından 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu araç, Akşehir ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içerisinde 16 bin 554 adet sentetik uyuşturucu hap maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 725 TL para ele geçirildi. Otomobil sürücüsü G.K. ile araçta bulunan C.Ç. (49), N.Ç. (48) ve E.K. (30), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. (AH-
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