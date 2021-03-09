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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede

Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Zanlı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım" cevabını verdiKONYA (AA) - Konya 'da, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan baba, adliyeye sevk edildi.Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan İsmail K'nin (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Baba İsmail K, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım." cevabını verdi.Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, site görevlisi olarak çalışan İsmail K. (32), dün evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürmüş, ardından polisi arayıp, "Ben birini öldürdüm." diyerek teslim olmuştu.

Polis Ürdün Basın Mensupları Trol 

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