KONYA - Çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
- Köpeklerin düştüğü çukur - Çukurdaki köpek yavrularının havlaması - İtfaiye erinin yavru köpekleri kurtarması Konya 'da çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde çukura düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen Konya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 2 yavru köpeği kurtardı.Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler çevrede bulunan anne köpeğin yanına bırakıldı.
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