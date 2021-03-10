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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

KONYA - Çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

- Köpeklerin düştüğü çukur - Çukurdaki köpek yavrularının havlaması - İtfaiye erinin yavru köpekleri kurtarması Konya 'da çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde çukura düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen Konya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 2 yavru köpeği kurtardı.Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler çevrede bulunan anne köpeğin yanına bırakıldı.

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Irak 

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