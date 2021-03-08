Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - 'Çok yüksek risk' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 24 kişiye ceza

KONYA - 'Çok yüksek risk' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanında yakalanan 24 kişiye ceza

KONYA - "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya 'da eğlence mekanında yakalanan 24 kişiye ceza - Mühürlenen eğlence mekanından görüntüKONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya 'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 24 kişiye ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında denetim yaptı.Mekandaki 24 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.Kapalı ortamda tütün tüketildiği ve alkollü içki sunulduğu da tespit edilen mekanın, "tütün mamulü perakende satış belgesi" ve "alkollü içki perakende satış belgesi" ile "canlı müzik yayın belgesinin" olmadığı tespit edildi.Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.İş yeri sorumlusu E.C. ise "mühür bozma" suçundan işlem yapılması için Şehit Topel Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Koronavirüs Polis Denetimi Eğlence Mekanı Alkollü İçki Zabıta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı