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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KONYA - Cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - İtfaiye ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarması - Yaralının sağlık çalışanları tarafından ambulansa taşınması Konya 'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Ali Şapcı idaresindeki 77 AAE 685 plakalı otomobil ile Kübra Yanar yönetimindeki 33 KY 138 plakalı cip, Konya - Adana kara yolu Ereğli giriş kavşağında çarpıştı.Kazada Ali Şapcı ile araçlarda bulunan Yasemin Yekşun, Hafize Şapcı, Elif Şapcı, Hakkıhan Şapcı ve Fatma Yanar yaralandı.Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Çalışanları 

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