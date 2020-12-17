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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Konya Büyükşehir’den anlamlı film

Konya Büyükşehir’den anlamlı film

Belediye tarafından hazırlanan klip

Sosyal Medya İsaf İtalya 

-Konya'ya gelemeyen yabancı misafirlerin duygularını paylaştıkları görüntüler

( KONYA )- Dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı film beğeni topladı KONYA

- Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana’yı anma etkinliklerinin bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle “Bu Sene Gönülden Kucaklaşıyoruz” sloganıyla anlamlı bir klip paylaştı. Amerika’dan Japonya’ya, İtalya’dan Hindistan’a, Letonya’dan Azerbaycan’a dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı film büyük beğeni topladı.Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve on binlerce yerli ve yabancı misafiri buluşturan Hazreti Mevlana’nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, bu yıl tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı ve seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin son günü olan Şeb-i Arus programına katılmak isteyip katılamayan, gönlü Konya’da olan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı anlamlı bir film hazırladı. Amerika’dan Japonya’ya, İtalya’dan Hindistan’a, Letonya’dan Azerbaycan’a, Almanya’dan Tunus’a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana’ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya’da ve Hazreti Mevlana ile olduğunu dile getirdiler.“Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz” sloganıyla paylaşılan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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