Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Boşanmak isteyen eşine sinirlenen adam evini yakmaya çalıştı

KONYA - Boşanmak isteyen eşine sinirlenen adam evini yakmaya çalıştı

- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri - Yangın meydana geldiği bina - Binadan tahliye edilen apartman sakinleri - Yanan daire kapısı - Bina içindeki hasarın görüntülenmesi Konya 'da boşanmak isteyen eşine sinirlenen adam evini yakmaya çalıştı - Büyümeden söndürülen yangında binada yaşayan apartman sakinleri tahliye edildiKONYA (AA) - Konya 'da boşanmak isteyen eşine sinirlenen adam, evinin kapısını yaktı. Selçuklu ilçesi Güleryüzlü Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, eşi D.Ç. ile bir süredir sorunlar yaşayan Ö.Ç, akşam saatlerinde eşini arayarak barışmak istediğini söyledi.

D.Ç. ise telefonda görüştüğü kocasına boşanmak istediğini iletti. Ö.Ç. bir süre sonra sinirle geldiği evin kapısı açılmayınca kapıyı dışarıdan ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti, yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen D.Ç. gazetecilere, eşinin alkollü olduğunu iddia ederek, "Kavgalıydık, boşanmak istediğimi söyleyince, gelip, evi yakmış." açıklamasında bulundu. İtfaiye ve polis ekiplerinin ayrılmasının ardından apartmana tekrar gelen Ö.Ç, başka bir dairenin kapısını yakarak, kaçtı. Bu yangın da ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Nadan Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement