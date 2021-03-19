KONYA - Bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

- Selçuklu ilçesinde bir AVM - Dışarıda bekleyen vatandaşlar - AVM'nin zemin katındaki dumanlar Konya 'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldüKONYA (AA) - Konya 'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.Selçuklu ilçesinde bir AVM'nin zemin katındaki inşaat halindeki giyim mağazasında izolasyon malzemesinin alev alması nedeniyle yangın çıktı.AVM güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken AVM'de bulunanlar güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.Küçük çaplı hasar oluşan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım