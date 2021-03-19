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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KONYA - Bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

KONYA - Bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

- Selçuklu ilçesinde bir AVM - Dışarıda bekleyen vatandaşlar - AVM'nin zemin katındaki dumanlar Konya 'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldüKONYA (AA) - Konya 'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.Selçuklu ilçesinde bir AVM'nin zemin katındaki inşaat halindeki giyim mağazasında izolasyon malzemesinin alev alması nedeniyle yangın çıktı.AVM güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken AVM'de bulunanlar güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.Küçük çaplı hasar oluşan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Polis Alışveriş İzolasyon Malzemesi Alışveriş Merkezi Giyim Mağazası 

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