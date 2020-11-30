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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Beyşehir'de havaya rastgele ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

KONYA - Beyşehir'de havaya rastgele ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

- Polis ekiplerinin olayın yaşandığı sokakta inceleme yapması - Zarar gören araçtan görüntü - Saçmaların isabet ettiği balkonda inceleme yapılmasıBeyşehir'de havaya rastgele ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle mahalle ortasında havaya ateş açması sonucu çıkan saçmalar, sokaktaki bir evin balkonuna da isabet etti.Alınan bilgiye göre, şüpheli M.B, merkez Hacıakif Mahallesi 40663 Sokak'ta gece saatlerinde av tüfeğiyle havaya ateş açtı.Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki bir evin balkonuna isabet etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye inceleme yaptı.Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Akalan Polis Ekipleri 

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