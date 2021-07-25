KONYA - Bayram tatilinin son gününde yollardaki yoğunluk sürüyor
- Trafik denetimden görünüm - Bayram tatilinin son gününde yollardaki yoğunluk sürüyorKONYA (AA) - Türkiye'nin önemli kara yolu kavşaklarından Konya 'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler,Ankara - Antalya - Adana güzergahlarında araç yoğunluğuna neden oldu.Tatili memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Konya - Ankara, Konya - Antalya ve Konya - Adana kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.Trafik ekipleri, Konya girişindeki kontrol noktalarında, sürücüleri yorgun seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Konya - Ankara kara yolunda yoğunluk nedeniyle Kulu ilçesinde uzun bir araç kuyruğu oluştu, sürücüler ilçe merkezini ortalama yarım saatte geçebildi. Konya - Antalya kara yolu Seydişehir bölgesinde de trafik normal akışını sürdürse de yolda gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.
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