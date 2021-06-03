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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

KONYA - Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

- Konya Bilim Merkezi'nin dış/genel planı - Merkezdeki öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etmesi, yetkililerden bilgi almasıKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut Konya Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Öğrenciler Robot 

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