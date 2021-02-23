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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KONYA - Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı

KONYA - Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı

- Olayın meydana geldiği işyeri - Polis ekiplerinden detaylar - Yaralının ambulansa alınması - İşyerindeki pompalı tüfek - Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi Konya 'da apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladıKONYA (AA) - Konya 'da oturduğu apartmanın girişinde pompalı tüfek bulan 16 yaşındaki çocuk, tüfeği göstermek istediği evin zeminindeki dükkanda çiğ köftecilik yapan kişiyi yanlışlıkla yaraladı.İddiaya göre, Şefikcan Caddesi'nde oturduğu apartmana saat 15.30'da gelen 16 yaşındaki A.Ö, binanın girişinde pompalı tüfek buldu. Evin zeminindeki dükkanda çiğ köfte dükkanı işleten Ali Aktaş’ın (27) yanına gelen A.Ö, tüfeği göstermek istedi.Bu sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş almasıyla Ali Aktaş bacağından yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Aktaş'ın, kendisini yaralayan A.Ö.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.Polis merkezine götürülen A.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bulunan pompalı tüfek ise polis ekiplerince incelemeye alındı.

Çiğ Köfte İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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