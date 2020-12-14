Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Konya Antalya karayolunda kar yağışı

- Konya Antalya karayolunda kar yağışı

Suğla Gölü drone görüntüsü

Karayolları Kar Yağışı 

-Konya Antalya karayolu
-Alacabel mevkii
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya Antalya karayolunu bağlayan Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili olurken, ilçe genelinde de yağmur etkili oldu. Konya’nın Seydişehir ilçesinde kar ve yağmur yağışı etkili olmaya başladı.
Konya’yı Antalya’ya bağlayan Alacabel mevkiinde kar yağışı, ilçe genelinde ise yağmur yağışı etkisi gösterdi. Üç gündür devam eden yağışı sonrası Suğla Gölü’ndeki su seviyesi yükselmeye başladı.
Kar yağışının etkili olduğu Alacabel mevkiinde ise, karayolları ekipleri gece boyunca kar küreme çalışması yaptı. (İS-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement