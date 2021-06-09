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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

KONYA - Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

- Olay yeri - Cesetten görüntü - Ekiplerin olay yeri incelemesi Konya 'da alacak verecek kavgası: 1 ölüKONYA (AA) - Konya 'nın Akşehir ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Güven Y. (48), ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak'ta karşılaştığı Mustafa Candemir (48) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Güven Y, silahla Candemir'i vurdu. Candemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.Akşehir Müzesi'nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenilen Candemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Zanlı Güven Y, olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olay Yeri İnceleme Alacak Verecek Meselesi 

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