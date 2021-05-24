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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Akıma kapılan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA - Akıma kapılan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

- Kamyon ve yüksek gerilim hattı - Vefat eden sürücünün ayakkabısı ve malzemeleri - Akıma kapılan sürücüyü hastaneye getiren ambulans ve ambulanstan acil servise alınması Konya 'da akıma kapılan kamyon sürücüsü hayatını kaybettiKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, akıma kapılan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.Beyşehir - Seydişehir Karayolu'nun 2. kilometresinde faaliyet gösteren bir hazır beton tesisinde kamyonundaki kumu boşaltmak isteyen sürücü Ömer Faruk İncer (34), aracın damperini kaldırdı.Damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu kamyonun lastikleri yanmaya başladı.
Aracından inerek suyla yangına müdahale etmek isteyen İncer, vücudu araca temas edince akıma kapıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İncer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İncer'in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Acil Servis Yüksek Gerilim Hattı Hastane Yüksek Gerilim Yangına Müdahale 

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