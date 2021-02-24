KONYA/AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istedi
- Memur - Sen üyelerinin 28 Şubat açıklamaları - Memur - Sen Konya Kadınlar Komisyonu Başkanı Aynur Türkoğlu ile röportaj - Memur - Sen Afyonkarahisar Kadınlar Komisyonu Temsilcisi İlknur Tutumlu'nun basın açıklaması Konya ve Afyonkarahisar'da Memur - Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istediKONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da Memur - Sen üyeleri, 28 Şubat sürecinde mağduriyetleri giderilmeyen kişilerin haklarının iade edilmesini talep etti.Memur - Sen İl Temsilciliğinde açıklama yapan Memur - Sen Konya Kadınlar Komisyonu Başkanı Aynur Türkoğlu, 28 Şubat'taki olayların bir daha tekrar etmemesi için yaşananları hafızalarda diri tutmanın önemli olduğunu söyledi.
O dönem birçok kamu görevlisinin memuriyetlerinden ihraç edildiğini ve öğrencilerin zor zamanlar yaşadığını hatırlatan Türkoğlu, "O dönemde yaşanan sıkıntıların ve çekilen ezaların bir nebze olsun giderilmesi adına mağdur kişilere haklarının iade edilmesi, en başta da itibarlarının hukuki olarak iade edilmesi çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu. Türkoğlu, Memur - Sen Kadınlar Komisyonu olarak mağduriyetlerin giderilmesi adına yapılan çalışmaları çok önemsediklerini belirterek şöyle devam etti:"Bazı kanuni yasal düzenlemelerle hala mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen insanlar var. Kamu görevlisi olarak çalışan kişiler memuriyetten ayrıldıklarında, ihraç edildiklerinde haklarını aramak için adli yollara başvurdular. Bu süreçte bunun için de maddi bir bütçe harcadılar. Bu harcamaların karşılanmasını istiyoruz ancak devlet bütçesinden değil 28 Şubat'ın asıl faillerinden tahsil edilmesini istiyoruz." - AfyonkarahisarMemur - Sen Afyonkarahisar Kadınlar Komisyonu Temsilcisi İlknur Tutumlu da Memur - Sen İl Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, kamuda çoğunluğu kadın olmak üzere emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinden bugüne, tam 24 yıl geçtiğini söyledi.
Postmodern 28 Şubat askeri müdahalesinin, 90'lı yılların başındaki vesayet süreci olduğunu dile getiren Tutumlu, şöyle konuştu:"Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin, şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişiyi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan etmesidir. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edilmiştir. Ancak asıl tahribat, değerler üzerinde gerçekleştirilmiş, milletimizin bin yıllık medeniyet değerlerinden koparılması ve nesillerin köklerinden habersiz yetiştirilmesi için düşmanca tutum takınılmış ve hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı uygulamalara imza atılmıştır."Tutumlu, bin yıl sürecek denen darbe düzeninin millet iradesine çarptığını vurguladı.Memur - Sen olarak, çalışmaları takdir ettiklerine dikkati çeken Tutumlu, "28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkum edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi, zararlarının tazminiyle mümkün olabilir. 28 Şubat’ın bin yıl süreceği iddiasında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı, mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, zararlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir. Bu iradenin tesisi ve teşkilinde yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
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