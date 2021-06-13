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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KONYA - 3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük oluştu

KONYA - 3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük oluştu

- Kurtarma araçlarından görünüm - Olay yerindeki kurtarma ekipleri - Ev çevresinde emniyet şeridi çekilmesi - Olayın meydana geldiği bina içerisi - Göçükten kurtarma çalışmaları - Yaralının oğlu İhsan T'nin olayı anlatması Konya 'da 3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük oluştu - Göçükte kalan kişiyi, AFAD ekipleri kurtardıKONYA (AA) - Konya 'da bir evin bodrumundaki kuyuda oluşan göçüğün altında kalan kişiyi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak'taki 3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük meydana geldi.Yılmaz T'nin toprak altında kaldığını gören yakınları, durumu, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 23 metre derinliğindeki göçüğe girdi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda Yılmaz T'yi bulunduğu yerden halatlar yardımıyla çıkardı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yılmaz T'nin oğlu İhsan T, gazetecilere, bodrumdaki kuyunun daha önce su kuyusu açmak amacıyla kazıldığını, babasının çukurdaki tahtaları almak için içeriye girdikten sonra göçük oluştuğunu savundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Şeridi 

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