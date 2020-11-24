KONYA - 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Görüntü Dökümü: - Konya 'da Atatürk Anıtında düzenlenen tören - Anıta çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Selam duran polisler24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandıKONYA (AA) - Konya 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.
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