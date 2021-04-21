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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü tabanca ile vurdu

Konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü tabanca ile vurdu

Yaralı taksi şoförünün açıklama yapması

Taksi Şoförü Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Basın Mensupları 

-Ambulansın gelmesi
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Taksiden genel ve detay görüntüler
-Polislerden genel ve detay görüntüler
-Boş kovandan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralanan taksi şoförü,” Çağırdı gel konuşalım dedi, ondan sonra silahlı çıkardı. Mermiyi ağzına verdikten sonra havaya ateş açıp bana sıktı” dedi.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros, Şair Hasibehatun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut U., taksi şoförü olan Ekrem Karakeçi’yi konuşmak için yanına çağırdı. İkili arasında daha önceden husumet olup olmadığı henüz bilinmezken, Mesut U., Ekrem Karakeçi’yi tabanca ile ayağından yaraladı. Ardından şüpheli Mesut U. olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Ekrem Karakeçi basın mensuplarına,” Mesut sen daha bu mahalleye giremeyeceksin, sen delikanlıysan seni göreyim. Aramızda hiçbir husumet yok. Geldi çağırdı abi gel konuşalım dedi.
Ondan sonra silahlı çıkardı mermiyi ağzına verdi. Sonra havaya ateş etti, sıkarım dedi.
Bende sık senden mi korkacağım dedim, oda sıktı” diye olayı anlattı. Yaralı Ekrem Karakeçi sağlık ekiplerince Seyhan Devler Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Mesut U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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