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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Konuşan karga “Şakir” fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor

Konuşan karga “Şakir” fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor

Şakirin konuşmaları

İzlenme Rekoru Muhabbet Tedavi Süreci Muhabbet Kuşu Saldırı 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te bir vatandaş tarafından beslenen ve papağan gibi konuşan ‘Şakir’ isimli kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan Şakir’in videoları izlenme rekoru kırdı. Pendik’te bir vatandaş tarafından sokak kedilerinin saldırısından kurtarılan yavru saksağan türü karganın, tedavi sürecinde muhabbet kuşu gibi konuşması görenleri şaşkına çevirdi. Kedilerin saldırıları sonrası kanatları zarar gören ve uçamayan Şakir'in “Ahmet, Şakir, aşkım, babacım” kelimelerini tekrar etmesi dikkat çekti. Görüntüleri izlenme rekoru kırdı 7 aylık yavru kargaya konuşması için özel bir eğitim verilmediği ve evde bulunan sultan papağanının yanında konuşmaya başladığı öğrenildi. Şakir isimli karganın bakıcısıyla konuşması renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoların yayılması sonucu papağan gibi konuşan karga Şakir’in görüntüleri izlenme rekoru kırarak büyük beğeni topladı.
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