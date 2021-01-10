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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı

Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı

kaza sonrası görüntüler

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-araçtan detay görüntüler
-jandarma ekiplerinden görüntüler
-sürücünün kaza anlarını anlatması
-jandarmanın sürücüyü sakinleştirip yüzünü yıkamasına yardım etmesi
-detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Şok geçiren sürücüyü jandarma sakinleştirerek, yüzünü yıkadı GAZİANTEP

- Gaziantep-Kilis karayolunda kontrolünü kaybederek refüje çarpan araç taklalar atarak menfeze uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazada şok geçiren sürücü, jandarma ekiplerince sakinleştirildi.Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu Şahinbey Anıtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Veysi K. idaresindeki 46 LG 417 plakalı Peugeot marka araç, Gaziantep istikametinden Kilis istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Araç, refüje çarptıktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdullah K., Akif K. ve Mehmet Şerif K.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri ise şok geçiren sürücü Veysi K.'yı sakinleştirerek yüzünü yıkamasına yardım etti.Kaza anını anlatan sürücü Veysi K., "Ortalama 80-90 hızla ilerliyordum. Seyir halindeyken bir anda gözüm kapandı. Sonra gözümü açtığımda refüje çarparak devrildik. Sonrasını da hatırlamıyorum" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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