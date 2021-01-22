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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolünü kaybeden araç apartman bahçesine uçtu

Kontrolünü kaybeden araç apartman bahçesine uçtu

Araçtan, düştüğü yerden detay

Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Araç sahibi tanıdıkları aracı incelerken detay
-araçtan farklı açılarda detay
-apartman ve araçtan detay
-araçla birlikte düştüğü yerden detay
-araç düştüğü yerden çekilirken detay

( UŞAK )- Yoldan çıkan araç 10 metre uçtu UŞAK

- Uşak’ta kontrolü kaybolan araç, bir apartmanın bahçesine düştü. Yaklaşık 10 metre düşen araçtan sürücü yaralı olarak kurtulurken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesine bağlı 8.Ray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 ZE 252 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Feyzullah Arslan (22), 8.Ray sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yoldan çıkıp yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir apartmanın bahçesine düştü. Çıkan gürültüyle panik halinde bahçeye inen apartman sakinleri önce şaşırdı sonrasında da 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ambulans ve Polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Arslan, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca Arslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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