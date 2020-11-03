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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kontrollü yıkım sırasında 3. kattan boşluğa düştü

Kontrollü yıkım sırasında 3. kattan boşluğa düştü

Ellerinde serum olan hemşireler

İlk Müdahale Deprem Dikkatsizlik Trol 

-Bina
-Ambulansın gelişi
-İşçinin çıkarılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri depremi sonrasında hasar görerek boşaltılan binada yıkım yapan işçilerden biri 3.kattan beton zemine düştü. Genç işçiye ilk müdahale aynı sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşireler tarafından yapıldı. Olay, sabah saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak'ta üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül’de yaşanan Silivri Depremi sonrasında hasar görerek boşaltılan binada yıkım yapan işçilerden biri bir anlık dikkatsizlik sonucu 3.kattan beton zemine düştü. Yaralanan genç işçiye ilk müdahale aynı sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşireler tarafından yapıldı. İsmi öğrenilemeyen genç işçi olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesi kaldırıldı. (YE-YM-
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