Kontrollü yıkım çalışmalarında bir kedi 8’nci kattan aşağıya atladı

-Binadan detay

-Kedi sahibi ile birlikte itfaiyenin pencereye merdivenle çıkması

-Kedi sahibinin kedisini çağırması

-Sonuç alınamaması

-Yıkım çalışmaları detay

-Kedi Sahibi Eme

-Kedinin bulunduğu alanda yıkım çalışması

-Kedinin sahibi Aynur Turhan röp.

-Turhan ve hayvanseverlerin ağlamaları

-Kedinin atlaması sonrası tepkileri

-Ekiplerin sakinleştirmeleri



( İZMİR ) -- Yere düştükten sonra oldukça korkan kedi, apartmanın enkazının altına doğru kaçtı- 4 gündür evde olduğu belirtilen kedinin sahibi ve hayvanseverler gözyaşı döktü İZMİR



- İzmir’de depremde hasar gören ve 3 katı zemine çöken 8 katlı binanın en üst katındaki dairede mahsur kalan bir kedi, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aşağıya atladı. Kedi ardından apartman enkazının altına kaçtı. Kedinin sahibi ve hayvanseverler büyük korku yaşadı. Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan, 2 kişinin kurtarıldı sitede, enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada 3 katı zemine çöken binanın 8’nci katında bir kedinin 4 gündür içeride olduğu öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin olduğu dairenin camına yöneldi fakat kediye ulaşılamadı. Kedinin sahibi Aynur Turhan, yetkililerden izin isteyip kedisini kendisi çağırmak istedi. İtfaiye ekipleri tekrar Turhan ile birlikte pencereye merdiven yoluyla ulaştı. Turan, kedisine uzun süre seslenmesine karşın içeriden herhangi bir ses gelmedi. Bunun üzerine ekipler kontrollü yıkım çalışmalarını sürdürdü. Kedinin sahibi Turhan ve çevredeki hayvanseverler, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. “İtfaiye ile birlikte pencereden seslendik ama göremedim” Deprem sırasında eşiyle birlikte dışarıda ancak kedisinin evde olduğunu ifade eden Turhan, “yaklaşık 4 gündür evin içerisinde. Bazen pencereye geliyor. Bugün gelmedi. Yukarıya itfaiye ile birlikte çıktığımızda çok seslendim ama göremedim. 4 yıldır besliyordum, yavru olduğundan bu yana bizimle” dedi.

Çalışmalar sırasında aşağıya atladı İş makinası dairede çalışma yaparken, kedi bir anda 8’nci kattan aşağıya atladı, ardından korkarak enkazın bulunduğu alana kaçtı. Turhan ve hayvanseverler kedinin öldüğünü sandı. Bariyerleri aşan Turhan, yakınları ve hayvanseverleri polis sakinleştirdi. Bölgede enkaz altına kaçan kediyi arama çalışmaları sürüyor (SM-



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