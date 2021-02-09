Kontrollü patlama sonrası kopan dev kayalar D-400 karayolunu trafiğe kapattı

--Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen patlama işlemi.

--Patlamadan genel ve detay görüntü.

--Patlama sonrası yola düşen dev kayalar.

--Yolda mahsur kalan TIR şoföründen röportaj.



( ANTALYA ) -- Kapanan yolun kayalar temizlenip 3 gün sonra açılması bekleniyor ANTALYA



- Antalya Mersin D-400 karayolunda göçüğün onarım çalışmaları çerçevesinde yapılan kontrollü patlama sonrası yolun 3 gün sonra açılmasının planlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda meydan gelen heyelan sebebiyle Antalya Mersin D-400 kara yolunda göçük meydana geldi. Dün itibari ile başlayan çalışmada, Trabzon’dan gelen ROCK isimli delgi makinesi kaya üzerinde yaklaşık 20 adet delik açtı. Delikler açılmasının ardından patlayıcılar yerleştirildi. Güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri tarafından çevre güvenliği alındı. Saat 15.00’da Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü koordinesine özel bir şirket tarafından patlatma çalışması yapıldı. Patlatma sonrasında yola düşen dev kayalar yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi. Denizli’den Anamur’a sera demiri götürdüğünü belirten TIR şoförü, “Ben TIR şoförüyüm. Şu anda Anamur’a gidecektim. Maalesef ki yolun kapalı olmasından dolayı herhalde 2-3 gün burada kalacağız gibi geliyor bana. Denizli’den geliyorum. Aracımda 27 ton sera demiri var Anamur’a götürüyorum. Yol açılırsa gideriz inşallah” dedi.

Çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek tehlikeler ve insan güvenliği açısından Antalya Mersin D-400 kara yolu tahmini 3 gün kapalı olması bekleniyor. (AMT-



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