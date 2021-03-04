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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrollü normalleşme sürecinde Kartal’da işletmeler denetlendi

Kontrollü normalleşme sürecinde Kartal’da işletmeler denetlendi

Kaymakamın vatandaşla diyalogu

Diyalog Zabıta Ekibi Şili Zabıta Gori 

-Kaymakam ve Belediye Başkan yardımcısından denetleme
-Kaymakam ile röp.
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kademeli normalleşme sonrası Kartal Kaymakamı Abdullah Emir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar beraberindeki zabıta ekibi ve personelle birlikte ilçedeki esnaf dükkanlarını ziyaret etti. Korona virüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulunan Kaymakam Emir, vatandaşla da sohbet etti. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararların açıklanması sonrası İçişleri Bakanlığı talimatıyla İstanbul’da 44 bin kişilik personel sahaya çıktı. Kartal Kaymakamı Abdullah Emir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar beraberindeki zabıta ve personel ekibiyle birlikte ilçedeki esnaf dükkanlarını ziyaret ederek sürece ilişkin uyarı ve denetimlerde bulundu. Beraberindeki ekiple birlikte dükkanlardaki maske, sosyal mesafe kurallarını inceleyen Kartal Kaymakamı Emir, sürece ilişkin işletme sahiplerini bilgilendirip, korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri yeniden hatırlattı. “Denizlerimiz gibi mavi bir İstanbul” Denetimler sonrası konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Emir, “İstanbul sizlerin de bildiği gibi turuncu kategoride. Bizim hedefimiz denizlerimiz gibi İstanbul’unda mavi kategoride yer alması. Bu hedefle 556 personelimizle birlikte İstanbul genelinde olduğu gibi bizler de Kartal’da denetime çıktık. Mavi kategoriye girmek için esnaflarımızı bu konuda paydaş olarak görüyoruz. Mavi kategoriye ulaştığımız an bu sıkıntıların biteceğini esnafımıza anlatıyoruz. Umarım bu konuda başarılı oluruz” diye konuştu.

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