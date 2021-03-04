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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrollü normalleşme kapsamında toplu taşıma araçlarına denetim

Kontrollü normalleşme kapsamında toplu taşıma araçlarına denetim

Denetim

Toplu Taşıma Trol 

-Polisler
-kısa röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kontrollü normalleşme dönemi korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Ekiplerin denetlemeleri devam ederken, toplu taşıma binenlerin sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Kadıköy D-100 karayolu istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde toplu taşıma araçlarında korona virüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı.
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