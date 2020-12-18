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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıktı, şarampole uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıktı, şarampole uçtu: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Otomobilin şarampolde görüntüsü
-Jandarma görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine giden M.E.(23) idaresindeki 42 AP 986 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. (24) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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