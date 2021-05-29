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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Olay yerinden detay

Jandarma Cenaze Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Gencin traktör altında kalmasından detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Karataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyar Araç(22) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Araç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken Araç’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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