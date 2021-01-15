Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ölen şahıstan detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Ormanlı Sağlık Ekipleri 

-Traktör altında kalan kişiyi kurtarma çalışmaları

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza, Hendek ilçesi Selman Dede mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Dursunali Aydın idaresindeki 31 AE 701 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Dursunali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken Tufan E. ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı Tufan E., abulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aydın ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı