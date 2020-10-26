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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır parçaladığı bariyerlerde asılı kaldı

Kontrolden çıkan tır parçaladığı bariyerlerde asılı kaldı

- Kaza yerinden görüntü

Hastane Bild Trol Aydınlatma Direği 

-- Yaralının ambulansa alınması

( KOCAELİ )- Sürücü parçalanan tırdan kendini bariyerlerin arasına attı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak üzerinde asılı kaldı. Kazada parçalanan tırdan kendini bariyerlerin arasına atan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sabah saatlerine Körfez D-100 karayolu Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan D. idaresindeki 41 UZ 365 plakalı tır, İzmit istikametinde seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı.
Parçaladığı bariyerlerin üzerinde asılı kalan tır, refüjde bulunan bir aydınlatma direğini devirerek durabildi. Kazada parçalanan tırdan kendini yaralı olarak bariyerlerin arasına atan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-
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