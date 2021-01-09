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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır oto galeriye daldı

Kontrolden çıkan tır oto galeriye daldı

Kaza yeri

Tron Trafik Kazası Elektronik Eşya Tır Kazası Trol 

-Zarar gören araçlardan görüntüler
-tırdan görüntüler
-trafik akışından görüntüler
-tırın kaldırılması
-Kazayı gören vatandaş ile röp.
-detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Orhangazi’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir depo malzemelerini Bursa’dan Kocaeli’ne götürmek için yola çıkan bir tır, Orhangazi şehir merkezinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır büyük bir gürültü ile yol kenarında bulunan bir oto galeriye ait araçlara çarpıp devrildi. Sürücüsünün hafif yaralandığı tır kazasında park halindeki 7 araç zarar gördü. Kaza sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa’daki bir depodan yüklediği ve içinde tekstilden elektronik eşyaya kadar bir çok depo malzemesinin bulunduğu Mustafa Altuntaş (54) idaresindeki 34 DL 8738 plakalı tır Orhangazi’de İznik kavşağını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçti Orta bariyeri aşan tır büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galeriye ait park halindeki araçlara çarparak devrildi. İki ayrı galeri firmasına ait 2’si minibüs toplam 7 araca zarar veren tırın sürücüsü hafif yaralandı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri olay yerine koştu. Tır içindeki hafif yaralı sürücüsü Mustafa Altuntaş’ı araçtan çıkaran vatandaşlar olay yerine gelen ambulansa taşıdı. Yol tek şeritten verildi Devrilen tır nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu Orhangazi geçişinde trafik tek şeritten sağlandı. Devrilen tır olay yerine çağrılan vinçler yardımı ile yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma sonrasında düzeltilerek kaza yerinden çekildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar sabaha karşı büyük bir gürültü duyduklarını az ilerdeki kavşakta çok sayıda aracın birbirine girdiğini sandıklarını belirterek, evden indiklerinde böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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