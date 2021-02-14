Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan tır kaza yaptı: 1 ölü

kaza yerinden görüntüler

Polis Sağlık Ekibi Trol 

-ekiplerin incelemesi
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Fethiye- Dalaman karayolu hacılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray Topmak (48) idaresindeki 48 BBM 88 plakalı tır belirlenemeyen neden den dolayı yoldan çıktı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tombak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Tombak’ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı