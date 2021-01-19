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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı

Kaza yeri

Polis Hastane Polis Ekipleri Müstakil Ev Trol 

-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da rampa aşağı inen tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak eve çarptı. Kazada sürücü yaralanırken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 21 HB 464 plakalı tır, rampa aşağı inerken, kardan kayganlaşan yoldan çıkarak tek katlı müstakil eve çarptı. Kazda tır evin bir odasına kısmen girerken sürücü ise hafif yaralandı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması da olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. (CK-HİV-Y)
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