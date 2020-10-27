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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Güvenlik Önlemi Direksiyon Trol 

-Yan yatan tırdan görüntüler
-Jandarma ekiplerinden görüntüler

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yattı. Kazada yaralanan tır sürücüsü tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu Dokuzpınar Mevkii'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 D 4235 plakalı MAN marka tır, yoldan çıkarak yan attı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yan yatan tır ise çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-Y)
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