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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır dereye düştü, itfaiye ekipleri sürücüyü böyle kurtardı

Kontrolden çıkan tır dereye düştü, itfaiye ekipleri sürücüyü böyle kurtardı

Yaralı sürücünün dereden çıkarılması

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Sürücünün ambulansa bindirilmesi
-Dereye düşen tırdan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kontrolden çıkan TIR dereye düşerken sürücü yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail İ. (42) kullandığı 27 AGC 816 plakalı TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, TIR’da sıkışan sürücüyü kurtarıp derenin içerisinden çıkarttı. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. (CNK-
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