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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi

Olay yerinden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

İlk Müdahale Polis Katar Trafik Kazası Polis Ekipleri 


- Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan Haydar Güler idaresindeki 06 CDJ 256 dorse plakalı tır, önce tabelaya ardından da bariyerlere çarptı. 65 metre boyunca bariyeri önüne katarak sürüklenen tır, zorlukla durabildi. Kazayı gören sürücüler, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza sonrasında olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre tek şeritten devam etti. (BRK-
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