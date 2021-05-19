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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı

-Polis ekiplerinden detaylar

İlk Müdahale Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Çekiciden detaylar
--Kaza yapan araçtan detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kanala uçtu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Y.K. idaresindeki 38 ADK 323 plakalı Ford marka ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yol ortasında bulunan kanala uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ticari araç da bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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