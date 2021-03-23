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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan ticari araç devrildi. 1'i çocuk, 3 yaralı

Kontrolden çıkan ticari araç devrildi. 1'i çocuk, 3 yaralı

Devrilen araçtan farklı açılarda görüntü

Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Barla Ticari Araç 

-Araç düzeltilirken görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta kontrolü kaybeden ticari araç yan devrildi. Yan devrilen araçtaki biri çocuk 3 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre kaza Uşak - İzmir karayolu üzerinde Yenişehir rampalarında meydana geldi. Celal Şavran (39), kontrolündeki 45 NU 174 plakalı ticari araçla Uşak’tan İzmir istikametine seyir halindeydi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolü kaybedilen araç, Yenişehir rampasında yan devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta yolcu olan Baran Şavran (10), Yeliz Şavran (38) ve Nimet Lekesiz yaralandı. İhbarlar doğrultusunda kaza yerine sağlık ekibi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-MB-
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