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Kontrolden çıkan tarım aracı bahçeye uçtu
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tarım aracı bahçeye uçtu

Kontrolden çıkan tarım aracı bahçeye uçtu

Tarım aracının traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmasından görüntü

( SİİRT ) SİİRT

Tarım Direksiyon Trol 


- Siirt’te pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.Kaza, Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyünde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Traktör yardımıyla halat bağlanan tarım aracı bulunduğu yerden çıkarıldı.
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