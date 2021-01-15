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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil yön tabelası direğine çarptı

Kontrolden çıkan otomobil yön tabelası direğine çarptı

kaza yeri detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Yön Tabelası Sağlık Ekipleri Trol 


- Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza,02.50 sularında çevre yolu Battalgazi kavşağı alt geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde E.A. idaresindeki 44 BC 138 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ambulansta müdahale yapılırken, kazaya karışan araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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