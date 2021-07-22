Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

kaza yapan araçtan genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Altın Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-olay yerinden görüntü
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’un Dodurga ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Dodurga-Dikenli köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dikenli köyünden Dodurga istikametine seyir halinde olan Çağrı Yılmaz yönetimindeki 66 EE 632 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Osmancık Belediyesi Kaza Kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü ve otomobild bulanan Mutlu Yılmaz, Hatice Yılmaz, Çağla Yılmaz, Mustafa Yılmaz ve Hatice Hilal Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İK-BÖ)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı