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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sıkışan yaralıların kurtarılması
-yaralılara ilk müdahale
-kazadan detaylar
-yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılışı
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşarak uçuruma düştü. Uçurumda ters dönen araç içerisinden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, araç içerisinde sıkışan 2 kadın ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurullah Sönmez(44) idaresindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, İzmir yönünden Uşak yönüne giderken, Kavacık rampasından indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşan otomobil, uçuruma düşerek ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Melek Gökhan(21) ve Serap Usta(25)'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içerisinden kendi imkânları ile çıkan sürücü Nurullah Sönmez(44) ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kadın, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da tedavileri yapılan ağır yaralılar, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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