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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçtuğu tarlada ağaca çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçtuğu tarlada ağaca çarptı: 3 yaralı

Olay yeri detaylar

İlk Müdahale Uçan Otomobil Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Direksiyon 

-Ambulans içindeki yaralı detay
-İtfaiye ekibinin araç içerisinde sıkışan kadını çıkartması
-Ambulansa götürülmesi
-Araçtan detaylar
-Ekiplerden detaylar

( SAKARYA )- D100 karayolunda korkutan kaza, yaralı kadın sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarıldı SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobil ağaca çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazada, araç içerisinde sıkışan kadın itfaiye erlerince kurtarıldı. Kaza, Erenler ilçesi D100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Hendek istikametine gitmekte olan Enes B. idaresindeki 34 DUN 839 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Tarlaya uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan sürücü Enes B. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerince araç içerisinde sıkışan bir kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-BCT-
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