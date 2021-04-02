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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı.. O anlar kameraya yansıdı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı.. O anlar kameraya yansıdı

Kayarak gelen araç

Bild Kamera Direksiyon Trol 

-Kaldırıma çarpıp takla atan araç
-Takla atıp yere düşen araç
-Kaza sonrası araç

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü yaralandı. Kaza, Mersin- Tarsus D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahir Çoban (56) yönetimindeki 33 PAR 23 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atarak durabildi. Sürücü Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çağırılan 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluştuğu belirlenen Mehmet Tahir Çoban, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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