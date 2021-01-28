Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Bebek Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Takla atan otomobilden detay

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feriha D. kontrolünde seyreden 48 AAF 286 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Şarampole devrilen araçta bulunan bebek Ege D., Meltem K., Fatma Ö. vatandaşlarında yardımıyla sağlık ekiplerince çıkarılırken, araç sürücüsü Feriha D. ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin yapmış olduğu çalışmayla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OÇ-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement