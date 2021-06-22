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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Olay yeri

( VAN ) - VAN

Hastane Direksiyon Trol 


- Van’ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 DS 514 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. (MSA-Y)
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