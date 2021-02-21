Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

-Yaralının olay yerine gelen akrabaları detaylar

-Yaralının arkadaşının ağlaması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Şahinbey İlçesi Yeşilvadi Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.A idaresindeki 29 BC 602 Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü A.A ve yanında bulunan arkadaşı Y.A yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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